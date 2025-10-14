Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
14 октября 202510:59
Актер Алексей Маклаков опроверг данные о проблемах со здоровьем. Об этом артист сообщил в соцсетях.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маклакову якобы потребовалась экстренная помощь медиков из-за проблем с сердцем. Позднее это опровергла директор актера, пишет RT.
«Чтобы много не говорить: еду на работу, на съемку потрясающего сериала "Море, два ствола"», - рассказал артист.
По словам Маклакова, «все отлично, все хорошо».
