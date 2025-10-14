Умер трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин

Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в РГПУ имени А. И. Герцена, где преподавал спортсмен.

«Ушел из жизни Александр Николаевич Дитятин — легендарный гимнаст, прославленный спортсмен, преподаватель... От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов университета соболезнования родным и близким Александра Николаевича выразил ректор Сергей Тарасов», — заявили в вузе.

Как отметил руководитель РГПУ, Дитятин был талантливым спортсменом, прекрасным наставником, которого уважали за преданность делу, профессионализм и человеческие качества.

Александр Дитятин родился в 1957 году в Ленинграде. Спортсмен был многократным победителем и призером первенств Европы и мира по спортивной гимнастике, завоевал три золотых медали на Олимпийских играх 1980 года. Вскоре после Олимпиады Дитятин завершил карьеру из-за травмы, работал тренером, а позднее заведовал кафедрой гимнастики в РГПУ имени Герцена. В 2004-м спортсмена включили в Международный зал гимнастической славы.

Ранее на 42-м году жизни скончался главный тренер сборной России по шоссейному велоспорту Антон Крапивин, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: ТАСС / Николай Науменков
