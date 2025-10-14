Врач Малиновская посоветовала каждые полтора часа в офисе делать разминку

Продолжительная сидячая работа вредит организму, чтобы избежать хронической усталости, необходимо регулярно проводить разминку. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с NEWS.ru.

«Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию и нарушения сна. В совокупности все эти симптомы приводят к развитию синдрома хронической усталости и снижению трудоспособности» , — отметила эксперт.

По ее словам, каждые полтора-два часа следует делать перерывы, выпивать стакан теплой воды и выполнять зарядку. Начать ее стоит с гимнастики для глаз: движения глазными яблоками влево-вправо, вверх-вниз, наискосок и по кругу. Далее следует быстро моргать в течение минуты, зажмуриваться, открывать глаза, дыша глубоко и ровно. Для снятия напряжения с шейно-воротниковой зоны нужно сделать наклоны головой вперед-назад и влево-вправо. Подъемы и опускания рук с глубоким дыханием позволят расслабить грудную зону. Для разминки поясничного отдела следует сделать несколько наклонов и разгибаний. Во время зарядки важно проветрить помещение.

Кроме того, Малиновская посоветовала в течение дня отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, есть богатые клетчаткой овощи и фрукты. Также эксперт подчеркнула важность регулярной диспансеризации.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов предупредил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен.

