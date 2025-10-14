Лукашенко: Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
Белоруссия готова заключить «большую сделку» с США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию отношений Минска и Вашингтона, пишет БЕЛТА.
По словам Лукашенко, политика на возобновление отношений с Соединенными Штатами должна строиться исключительно в интересах Белоруссии.
«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы... На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования», - указал политик.
По словам Лукашенко, он нормально оценивает предложения американского лидера Дональда Трампа, в этом плане должны быть учтены интересы Минска «и все должно быть честно».
Ранее стало известно, что администрация США полностью сняла санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», напоминает «Свободная пресса».
