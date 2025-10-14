На «Госуслугах» появилась новая функция «Доверенный контакт»

Возможность защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью доверенного контакта появилась на портале. Об этом сообщает Минцифры.

«Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией "Госуслуг" - возможностью выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени», - указали в ведомстве.

Такому контакту будут отправлять дополнительный код подтверждения, если пользователь решит сменить пароль. Доверенным контактом может стать россиянин от 18 лет, имеющий подтвержденную запись на портале госуслуг и данные в личном кабинете о паспорте России и актуальном номере телефона.

Как отметили в Минцифры, такой контакт может быть лишь один. В то же время для доверенного контакта допускается до пяти доверителей.

Ранее стало известно, что россияне смогут подтвердить получение пенсии с помощью QR-кода, формируемого в личном кабинете на «Госуслугах».

