Нутрициолог Попова назвала причины есть чеснок
Нутрициолог Юлия Попова перечислила полезные свойства чеснока и назвала противопоказания к употреблению этого продукта. Об этом эксперт рассказала aif.ru.
По словам Поповой, чеснок имеет антибактериальные и противовирусные свойства и незаменим для профилактики ОРВИ, благодаря соединениям серы помогает снижать давление, нормализует уровень холестерина, разжижает кровь и снижает риск образования тромбов. Кроме того, этот продукт необходим для профилактики преждевременного старения и возрастных заболеваний, поддержки иммунитета, работы печени.
Однако у чеснока есть ряд противопоказаний. Сократить его употребление или вовсе от него отказать следует при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, серьезных заболеваниях печени, примении антикоагулянтов, гипотонии, эпилепсии, аллергии или индивидуальной непереносимости, беременности, кормлении грудью.
Как отметила Попова, перед употреблением свежего чеснока его стоит оставить на 5-10 минут при комнатной температуре. За это время образуется максимальное количество аллицина, и чеснок становится наиболее полезным. Также эксперт рекомендовала есть термически необработанный чеснок, начиная с половины или одного зубчика в день. Для поддержания здоровья хватит 1-2 зубчиков ежедневно.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН рассказала, что чеснок полезен не только для профилактики гриппа и простуды, но и помогает бороться с тромбозом и болезнью Альцгеймера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат ГД Соболев: Европа затянет бои на Украине до 2030 года
- Армия России освободила Балаган в ДНР
- Нутрициолог Попова назвала причины есть чеснок
- На «Госуслугах» появилась новая функция «Доверенный контакт»
- Ядерные принципы: Почему Иран откажется от перемирия с Израилем и США
- Лукашенко: Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
- Врач Малиновская посоветовала каждые полтора часа в офисе делать разминку
- В России 7,3 млн работающих родителей получат семейную налоговую выплату
- Поднимут для всех: К чему приведет потолок цен на бензин
- Умер трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru