Нутрициолог Попова назвала причины есть чеснок

Нутрициолог Юлия Попова перечислила полезные свойства чеснока и назвала противопоказания к употреблению этого продукта. Об этом эксперт рассказала aif.ru.

По словам Поповой, чеснок имеет антибактериальные и противовирусные свойства и незаменим для профилактики ОРВИ, благодаря соединениям серы помогает снижать давление, нормализует уровень холестерина, разжижает кровь и снижает риск образования тромбов. Кроме того, этот продукт необходим для профилактики преждевременного старения и возрастных заболеваний, поддержки иммунитета, работы печени.

Однако у чеснока есть ряд противопоказаний. Сократить его употребление или вовсе от него отказать следует при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, серьезных заболеваниях печени, примении антикоагулянтов, гипотонии, эпилепсии, аллергии или индивидуальной непереносимости, беременности, кормлении грудью.

Как отметила Попова, перед употреблением свежего чеснока его стоит оставить на 5-10 минут при комнатной температуре. За это время образуется максимальное количество аллицина, и чеснок становится наиболее полезным. Также эксперт рекомендовала есть термически необработанный чеснок, начиная с половины или одного зубчика в день. Для поддержания здоровья хватит 1-2 зубчиков ежедневно.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН рассказала, что чеснок полезен не только для профилактики гриппа и простуды, но и помогает бороться с тромбозом и болезнью Альцгеймера.

