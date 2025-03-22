Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Украиной

Президент России Владимир Путин не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Мы за, но есть нюансы»: Путин ответил на возможное прекращение огня «вопросами»

«Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он [Трамп] сказал, что Путин не отвергал прекращение огня», - отмечается в заявлении.

При этом американский лидер отметил, что не обсуждал в разговоре с российским коллегой крайний срок для введения такого режима.

Ранее Дональд Трамп рассказал о ведении переговоров о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Москвой и Киевом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры