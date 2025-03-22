Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Украиной

«Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он [Трамп] сказал, что Путин не отвергал прекращение огня», - отмечается в заявлении.

При этом американский лидер отметил, что не обсуждал в разговоре с российским коллегой крайний срок для введения такого режима.

Ранее Дональд Трамп рассказал о ведении переговоров о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Москвой и Киевом.

