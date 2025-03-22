Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Украиной
Президент России Владимир Путин не отклонял предложение о введении режима прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
«Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он [Трамп] сказал, что Путин не отвергал прекращение огня», - отмечается в заявлении.
При этом американский лидер отметил, что не обсуждал в разговоре с российским коллегой крайний срок для введения такого режима.
Ранее Дональд Трамп рассказал о ведении переговоров о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Москвой и Киевом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Воронежем уничтожили более десяти БПЛА
- Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Украиной
- В Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве в многоэтажке из-за БПЛА
- США отказались раскрыть состав делегации на переговоры по Украине в Эр-Рияде
- Трамп пообещал лично оплатить сверхурочные вернувшимся с МКС астронавтам
- Один человек погиб при ударе дрона в Белгородской области
- Авиабилеты на горнолыжные курорты в России подешевели к весне
- Умер перебежавший в Британию бывший агент КГБ Олег Гордиевский
- Число молодых предпринимателей в России превысило 2,7 миллиона человек
- Рубль слабо отреагировал на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru