Трамп заявил о переговорах по перемирию и разделу территорий на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Киевом и Москвой уже ведутся.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, он выразил уверенность, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в ближайшее время.
По словам американского лидера, обсуждение включает в себя территориальные вопросы. Он подчеркнул, что на отдельных участках линии фронта уже зафиксировано прекращение боевых действий, и отметил, что достигнутые договоренности соблюдаются.
Трамп не уточнил, кто именно участвует в переговорах, однако дал понять, что процесс находится в активной стадии, передает «Радиоточка НСН».
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