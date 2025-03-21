Трамп заявил о переговорах по перемирию и разделу территорий на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры о полном прекращении огня на Украине и возможном разделе территорий между Киевом и Москвой уже ведутся.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, он выразил уверенность, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в ближайшее время.