Трамп провел переговоры с талибами

По данным агентства, Трамп по итогам разговора заявил, что беседа была хорошей. Также американский лидер добавил, что США не хотят насилия и будут следить за событиями. Трамп стал первым американским президентом, напрямую общавшимся с руководством запрещенной в РФ группировки, отмечает News.ru.

Ранее 29 февраля в Дохе был подписан мирный договор между талибами и представителями США. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.



