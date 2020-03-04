Трамп провел переговоры с талибами
Между президентом США Дональдом Трампом и одним из лидеров движения «Талибан» (запрещена в РФ) Абдулой Гани Барадаром состоялись телефонные переговоры. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, Трамп по итогам разговора заявил, что беседа была хорошей. Также американский лидер добавил, что США не хотят насилия и будут следить за событиями. Трамп стал первым американским президентом, напрямую общавшимся с руководством запрещенной в РФ группировки, отмечает News.ru.
Ранее 29 февраля в Дохе был подписан мирный договор между талибами и представителями США. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.
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