«Обычный вброс!» Экс-полковник КГБ о гибели ликвидатора генерала Сулеймани

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН усомнился в гибели ликвидатора генерала Сулеймани. По его словам, это обычный вброс иранских СМИ.

«Слишком нереально. Потому что такие нюансы, тонкости в последнюю очередь узнают обычно. Мне кажется, что это какая-то утка, вброс. В ЦРУ же нет какого-то отдела по убийствам. Самая дурацкая может быть реакция. Помните, какая дурацкая реакция была у президента [Дональда Трампа], у Помпео? Они не в состоянии многие вещи объяснить. Вот так же и в ЦРУ там сидят простые люди, не очень грамотные», - заверил он.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?» Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил, что убитый в результате авиаудара США генерал Сулеймани помог Сирии и России в их борьбе с террористами.

