«Обычный вброс!» Экс-полковник КГБ о гибели ликвидатора генерала Сулеймани
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН не поверил в гибель офицера ЦРУ, ликвидировавшего генерала Сулеймани.
В разбившемся на востоке Афганистана американском самолёте Bombardier E-11A находился офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, сообщает NEWS.ru со ссылкой на иранские СМИ. Его называют ответственным за ликвидацию главы спецподразделения «Кудс», иранского генерала Касема Сулеймани. Он же занимался устранением террориста Усамы бен Ладена. Стоит отметить, что в США информацию о гибели Д'Андреа, известного также как Тёмный Принц, пока не прокомментировали.
Самолёт Bombardier потерпел крушение в афганской провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация).
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН усомнился в гибели ликвидатора генерала Сулеймани. По его словам, это обычный вброс иранских СМИ.
«Слишком нереально. Потому что такие нюансы, тонкости в последнюю очередь узнают обычно. Мне кажется, что это какая-то утка, вброс. В ЦРУ же нет какого-то отдела по убийствам. Самая дурацкая может быть реакция. Помните, какая дурацкая реакция была у президента [Дональда Трампа], у Помпео? Они не в состоянии многие вещи объяснить. Вот так же и в ЦРУ там сидят простые люди, не очень грамотные», - заверил он.
Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?» Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил, что убитый в результате авиаудара США генерал Сулеймани помог Сирии и России в их борьбе с террористами.
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