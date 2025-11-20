Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп призвал Сенат продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против России. Как сообщает CNN, об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку нефти в РФ

Он отметил, что администрация Белого дома официально уведомила его об одобрении законопроекта. По его словам, документ необходим для создания «рычагов влияния» на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Грэм добавил, что намерен обсудить продвижение законопроекта с другими конгрессменами, отметив, что «очень важно, чтобы США не провалили это дело».

Ранее Трамп заявил журналистам, что одобрил проект закона о введении вторичных санкций в отношении торговых партнёров России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
