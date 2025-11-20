Россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году

По его словам, для получения выплаты следует выполнить три условия. Это достижение общеустановленного возраста, наличие не 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

«Если сделать расчёт с учётом стоимости одного ИПК и фиксированной выплаты на 2026 год и минимально необходимого числа ИПК, то мы получим... 14 287,49 рублей», – указал эксперт.

Балынин добавил, что если общая сумма материального обеспечения у неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, то ему положена доплата.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти России не собираются повышать возраст выхода на пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

