Россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году
Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 14 тысяч рублей. Об этом «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, для получения выплаты следует выполнить три условия. Это достижение общеустановленного возраста, наличие не 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
«Если сделать расчёт с учётом стоимости одного ИПК и фиксированной выплаты на 2026 год и минимально необходимого числа ИПК, то мы получим... 14 287,49 рублей», – указал эксперт.
Балынин добавил, что если общая сумма материального обеспечения у неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, то ему положена доплата.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти России не собираются повышать возраст выхода на пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
