Мишустин: В 2025 году регионы получат 4,5 тысячи единиц общественного транспорта
Около 4,5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов суммарно получат регионы России в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на форуме «Транспорт России», он указал, за счёт замены устаревшей техники расширяются маршрутные сети, внедряются полезные сервисы и интеллектуальные системы.
«Таким образом удается делать города удобнее для жизни», - заключил глава правительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице был запущен первый Московский трамвайный диаметр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
