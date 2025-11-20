Мишустин: В 2025 году регионы получат 4,5 тысячи единиц общественного транспорта

Около 4,5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов суммарно получат регионы России в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России построят пять высокоскоростных магистралей до 2045 года

Выступая на форуме «Транспорт России», он указал, за счёт замены устаревшей техники расширяются маршрутные сети, внедряются полезные сервисы и интеллектуальные системы.

«Таким образом удается делать города удобнее для жизни», - заключил глава правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице был запущен первый Московский трамвайный диаметр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Общественный ТранспортРегионыПравительство РоссииМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры