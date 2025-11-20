Российским компаниям привычнее развивать одну какую-то сферу, тогда как шведская мебельная корпорация IKEA предоставляла весь ассортимент товаров в одном месте. Поэтому полноценного импортозамещения так и не произошло, рассказал вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.

Российские бренды не смогли полностью заменить шведско-нидерландского ретейлера IKEA после того, как тот в 2022 году покинул рынок. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров (ТЦ) Наталия Кермедчиева. Она отметила, что главная проблема в невозможности обеспечить такие же низкие цены на мебель. Ее слова приводят РИА Новости. Максимов уверен, что дело не только в этом.