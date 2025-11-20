«Это монстр!»: Почему отечественные производители не смогли заменить IKEA
IKEA была монстром рынка, а у российских компаний не хватает мощностей, чтобы прийти ему на смену, заявил НСН Владлен Максимов.
Российским компаниям привычнее развивать одну какую-то сферу, тогда как шведская мебельная корпорация IKEA предоставляла весь ассортимент товаров в одном месте. Поэтому полноценного импортозамещения так и не произошло, рассказал вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.
Российские бренды не смогли полностью заменить шведско-нидерландского ретейлера IKEA после того, как тот в 2022 году покинул рынок. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров (ТЦ) Наталия Кермедчиева. Она отметила, что главная проблема в невозможности обеспечить такие же низкие цены на мебель. Ее слова приводят РИА Новости. Максимов уверен, что дело не только в этом.
«IKEA — это монстр, который работал по всему миру. При таких объемах и заказах цены были очень низкие. Но на рынке должна быть конкуренция, равные условия. У IKEA были свои заводы, но у нас тоже они есть. К сожалению, их увеличение происходит не сразу, да и наладить качественное производство — это вопрос не одного года. Еще одно главное преимущество IKEA было в том, что широкий ассортимент позволял все комбинировать прямо в одном месте. А сейчас отечественные производители ушли в конкретные ниши, где чувствуют себя более уверенно и привычно. Чтобы заменить IKEA, им придется пересмотреть свой подход и расширяться», — отметил он.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский объяснил НСН, как IKEA может вернуться в Россию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ
- В Книжном союзе призвали запретить продавать детям роман «Оно»
- Россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году
- «Это монстр!»: Почему отечественные производители не смогли заменить IKEA
- Мишустин: В 2025 году регионы получат 4,5 тысячи единиц общественного транспорта
- Лукашенко ждет от США отмены санкций за помощь в переговорах с Москвой
- Госдума утвердила бюджет на три года и пакет налоговых изменений
- «Музеи ждут подарка»: Что будет с проданной за $236 млн картиной Климта
- Песков: Консультаций по Украине между Россией и США сейчас нет
- Россия передала Украине тела погибших украинских военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru