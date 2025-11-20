«Это монстр!»: Почему отечественные производители не смогли заменить IKEA

IKEA была монстром рынка, а у российских компаний не хватает мощностей, чтобы прийти ему на смену, заявил НСН Владлен Максимов.

Российским компаниям привычнее развивать одну какую-то сферу, тогда как шведская мебельная корпорация IKEA предоставляла весь ассортимент товаров в одном месте. Поэтому полноценного импортозамещения так и не произошло, рассказал вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.

Российские бренды не смогли полностью заменить шведско-нидерландского ретейлера IKEA после того, как тот в 2022 году покинул рынок. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров (ТЦ) Наталия Кермедчиева. Она отметила, что главная проблема в невозможности обеспечить такие же низкие цены на мебель. Ее слова приводят РИА Новости. Максимов уверен, что дело не только в этом.

«IKEA — это монстр, который работал по всему миру. При таких объемах и заказах цены были очень низкие. Но на рынке должна быть конкуренция, равные условия. У IKEA были свои заводы, но у нас тоже они есть. К сожалению, их увеличение происходит не сразу, да и наладить качественное производство — это вопрос не одного года. Еще одно главное преимущество IKEA было в том, что широкий ассортимент позволял все комбинировать прямо в одном месте. А сейчас отечественные производители ушли в конкретные ниши, где чувствуют себя более уверенно и привычно. Чтобы заменить IKEA, им придется пересмотреть свой подход и расширяться», — отметил он.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский объяснил НСН, как IKEA может вернуться в Россию.

