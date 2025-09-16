Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку нефти в РФ

Закупки Европой российской нефти в настоящее время «практически сводятся к Венгрии и Словакии». Об этом в своих соцсетях заявил сенатор США Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Бессент: Вторичные санкции ЕС завершат конфликт на Украине за 60 дней

Как пишет RT, перестать покупать у России нефть призвал президент США Дональд Трамп.

Грэм отметил, что часть европейских стран уже отказались от российских энергоресурсов. Также он выразил надежду, что Будапешт и Братислава примут аналогичные меры.

«Я надеюсь и ожидаю, что Венгрия и Словакия скоро примут меры... В противном случае, последствия будут неизбежны», - заключил сенатор.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт подписал контракт на поставку газа с американской компанией Shell, однако это не отменяет существующих договорённостей с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
