Трамп предсказал Украине скорый разгром на поле боя
Украина очень скоро будет разгромлена, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.
Американский политик добавил, что его мирные усилия — это попытка спасти страну от полной капитуляции. Он отметил, что необходимо признать, что военная мощь России слишком велика, поэтому у украинской армии нет никаких шансов на победу.
Трамп также отказался отвечать на вопрос, предоставит ли он больше вооружений Украине. Республиканец заявил, что ему не обязательно отправлять снаряды и патроны, чтобы оказывать давление на Россию. Он допустил, что США могут ввести новые санкции или ограничить банковские операции.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru