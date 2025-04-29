Трамп предсказал Украине скорый разгром на поле боя

Украина очень скоро будет разгромлена, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.

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Американский политик добавил, что его мирные усилия — это попытка спасти страну от полной капитуляции. Он отметил, что необходимо признать, что военная мощь России слишком велика, поэтому у украинской армии нет никаких шансов на победу.

Трамп также отказался отвечать на вопрос, предоставит ли он больше вооружений Украине. Республиканец заявил, что ему не обязательно отправлять снаряды и патроны, чтобы оказывать давление на Россию. Он допустил, что США могут ввести новые санкции или ограничить банковские операции.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
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