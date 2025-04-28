Трамп объяснил разницу между своим первым и вторым президентским сроком

По его словам, в первый раз ему пришлось заниматься управлением страной и выживанием.

«А во второй срок я управляю страной и миром», - сказал глава Белого дома.

Он также добавил, что третий президентский срок - это «не то, что он собирется сделать».

Ранее интернет-магазин Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью «Трамп 2028», что вызвало предположения о его возможном намерении баллотироваться на третий срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

