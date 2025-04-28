Трамп объяснил разницу между своим первым и вторым президентским сроком
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic заявил, что его первый срок на посту главы государства существенно отличается от второго.
По его словам, в первый раз ему пришлось заниматься управлением страной и выживанием.
«А во второй срок я управляю страной и миром», - сказал глава Белого дома.
Он также добавил, что третий президентский срок - это «не то, что он собирется сделать».
Ранее интернет-магазин Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью «Трамп 2028», что вызвало предположения о его возможном намерении баллотироваться на третий срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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