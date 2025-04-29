Трамп: Конфликт на Украине находится на завершающем этапе

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic в очередной раз заявил, что если бы всё зависело от него, то конфликт на Украине никогда бы не возник.

В Белом доме заявили о росте разочарования Трампа Россией и Украиной

По его словам, в настоящее время кризис «находится на завершающем этапе».

«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп не исключил, что действия российского руководства могут привести к тому, что он займёт сторону Украины в конфликте, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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