Трамп: Конфликт на Украине находится на завершающем этапе
29 апреля 202516:20
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic в очередной раз заявил, что если бы всё зависело от него, то конфликт на Украине никогда бы не возник.
По его словам, в настоящее время кризис «находится на завершающем этапе».
«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп не исключил, что действия российского руководства могут привести к тому, что он займёт сторону Украины в конфликте, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru