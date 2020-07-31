Трамп предложил перенести выборы на фоне падения рейтингов

Ранее Дональд Трамп пообещал жителям США победу над коронавирусом нового типа и наступление «золотого века». Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Мы скоро победим вирус и вступим в золотой век – будет лучше, чем когда-либо», — заявил глава государства.

До этого он вообще отрицал опасность вируса и отказывался вводить в стране ограничения по образцу тех, что ввели в Европе и России. Тем временем в США количество заболевших COVID-19 по данным на 30 июля достигло почти 4,5 миллионов, количество умерших от этой инфекции превысило 150 тысяч.

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация в Америке может нормализоваться в ближайшее время. Вместе с тем он объяснил подобные заявления Трампа необходимой обязанностью лидера государства.

Предложение Трампа перенести выборы президента на более поздний срок является политической уловкой, заявил НСН президент Центра политтехнологий (ЦПТ) Борис Макаренко.

«Это политическая уловка Трампа, она направлена на то, чтобы сменить имидж с коронаскептика, каким он был все эти месяцы и что негативно отразилось на его рейтинге, на обратный, и показать свою озабоченность проблемой», - сказал Макаренко.

Трамп не раз выражал сомнения в голосовании по почте, он называл его плохим, нечестным и медленным, напомнил политолог.

«При почтовом голосовании у демократов вырастут шансы, так как их избиратели боятся коронавируса, но само сомнение Трампа в возможности подделки итогов голосования по почте лишено оснований, это не способ массовой фальсификации выборов», - добавил Макаренко.

По его словам, без Конгресса такое решение не принять, а Конгресс его не примет, так как в нем демократическое большинство.

