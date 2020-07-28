Юрий Рогулев: Решить проблемы в США не под силу ни Трампу, ни Байдену

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта рассказал НСН, почему считает непредсказуемым результат предстоящих президентских выборов в Америке.

Президент США Дональд Трамп обещает жителям страны победу над коронавирусом нового типа и наступление «золотого века». Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Мы скоро победим вирус и вступим в золотой век – будет лучше, чем когда-либо», — заявил глава государства.

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация в Америке может нормализоваться в ближайшее время. Вместе с тем он объяснил подобные заявления Трампа необходимой обязанностью лидера государства.

«Президент – это руководитель страны. Самый главный человек, который должен выполнять лидерские функции. Одна из функций президента – внушать оптимизм, чтобы люди не отчаивались. Что все будет хорошо, что настанут прекрасные времена. Конечно, то, что сейчас происходит в США, трудно назвать "золотым веком". Мы видим, что страна даже по сравнению с другими государствами хуже справляется с эпидемией, практически никак не справляется. Продолжается распространение инфекции, рост смертей. Сопутствует этому экономический кризис. Что остается делать президенту? Говорить, что все пройдет, и настанут лучшие времена. Но, конечно, говорить о том, что с окончанием эпидемии США быстро разделаются со всеми проблемами, мы не можем. Там социальные, экономические и политические аспекты, сложные противоречия, которые обостряются в период трудностей и кризисов. Трудно ожидать, что после эпидемии наступит "золотой век"», - отметил он.

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Собеседник НСН добавил, что текущая ситуация в США негативно сказывается на рейтинге Трампа в преддверии выборов. Вместе с тем, по словам эксперта, у американского президента нет достойного конкурента, который бы смог заставить граждан страны поверить в него.

«Если будет сохраняться негативная ситуация, то Трамп может проиграть. Но Байден – не такой уж лидер, который всех вокруг себя соберет и поведет в светлое будущее в возрасте 77 лет. Пока преимущество у него есть, поскольку вся критика направлена на действующую администрацию, и это, конечно, понижает рейтинг Трампа. Но до выборов остается еще какое-то время, может быть, ситуация улучшится. Если будет сокращаться число заболевших, умерших, пойдет выздоровление, в том числе, выздоровление экономическое, то это может сыграть свою роль. Так что говорить о том, что песенка Трампа спета, еще рано. Хотя ситуация складывается не в его пользу. В силу того, что в стане его противников нет такого политика, который мог бы безоговорочно заставить поверить население, что сможет навести порядок в стране, да и в самой демократической партии достаточно противоречивые движения, Трамп может как проиграть, так и выиграть», - заявил Рогулев.

Ранее Дональд Трамп назвал протестующих в городах США «анархистами и агитаторами» и отметил, что победа кандидата Демократической партии США Джо Байдена на предстоящих выборах президента приведет к обрушению рынков и сожжению городов.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:США
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