Юрий Рогулев: Решить проблемы в США не под силу ни Трампу, ни Байдену

Президент США Дональд Трамп обещает жителям страны победу над коронавирусом нового типа и наступление «золотого века». Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Мы скоро победим вирус и вступим в золотой век – будет лучше, чем когда-либо», — заявил глава государства.

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация в Америке может нормализоваться в ближайшее время. Вместе с тем он объяснил подобные заявления Трампа необходимой обязанностью лидера государства.

«Президент – это руководитель страны. Самый главный человек, который должен выполнять лидерские функции. Одна из функций президента – внушать оптимизм, чтобы люди не отчаивались. Что все будет хорошо, что настанут прекрасные времена. Конечно, то, что сейчас происходит в США, трудно назвать "золотым веком". Мы видим, что страна даже по сравнению с другими государствами хуже справляется с эпидемией, практически никак не справляется. Продолжается распространение инфекции, рост смертей. Сопутствует этому экономический кризис. Что остается делать президенту? Говорить, что все пройдет, и настанут лучшие времена. Но, конечно, говорить о том, что с окончанием эпидемии США быстро разделаются со всеми проблемами, мы не можем. Там социальные, экономические и политические аспекты, сложные противоречия, которые обостряются в период трудностей и кризисов. Трудно ожидать, что после эпидемии наступит "золотой век"», - отметил он.