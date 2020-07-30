Эксперт назвал уловкой идею Трампа перенести выборы президента

Предложение Трампа перенести выборы президента на более поздний срок является политической уловкой, заявил НСН президент Центра политтехнологий (ЦПТ) Борис Макаренко.

Президент США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента для того, чтобы избежать голосования по почте из-за коронавируса. По мнению главы Белого дома, голосование по почте может дать «самые неточные результаты».

«Это политическая уловка Трампа, она направлена на то, чтобы сменить имидж с коронаскептика, каким он был все эти месяцы и что негативно отразилось на его рейтинге, на обратный, и показать свою озабоченность проблемой», - сказал Макаренко.