Эксперт назвал уловкой идею Трампа перенести выборы президента
Президент США хочет просто сократить число сторонников демократов среди участников голосования.
Предложение Трампа перенести выборы президента на более поздний срок является политической уловкой, заявил НСН президент Центра политтехнологий (ЦПТ) Борис Макаренко.
Президент США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента для того, чтобы избежать голосования по почте из-за коронавируса. По мнению главы Белого дома, голосование по почте может дать «самые неточные результаты».
«Это политическая уловка Трампа, она направлена на то, чтобы сменить имидж с коронаскептика, каким он был все эти месяцы и что негативно отразилось на его рейтинге, на обратный, и показать свою озабоченность проблемой», - сказал Макаренко.
Трамп не раз выражал сомнения в голосовании по почте, он называл его плохим, нечестным и медленным, напомнил политолог.
«При почтовом голосовании у демократов вырастут шансы, так как их избиратели боятся коронавируса, но само сомнение Трампа в возможности подделки итогов голосования по почте лишено оснований, это не способ массовой фальсификации выборов», - добавил Макаренко.
По его словам, без Конгресса такое решение не принять, а Конгресс его не примет, так как в нем демократическое большинство.
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