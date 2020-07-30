Трамп допустил перенос выборов президента США

Ранее Дональд Трамп пообещал жителям США победу над коронавирусом нового типа и наступление «золотого века». Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Мы скоро победим вирус и вступим в золотой век – будет лучше, чем когда-либо», — заявил глава государства.

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация в Америке может нормализоваться в ближайшее время. Вместе с тем он объяснил подобные заявления Трампа необходимой обязанностью лидера государства.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября текущего года. Как ожидается, кандидатом от демократов выступит бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.





