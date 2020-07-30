Трамп допустил перенос выборов президента США
Для того, чтобы избежать голосования по почте из-за коронавируса выборы президента США можно отложить.Такую точку зрения высказал Дональд Трамп – её американский лидер изложил на своей странице в Twitter.
По мнению главы Белого дома, голосование по почте может дать «самые неточные результаты». Трамп предложил перенести дату голосования, пока избиратели не смогут «правильно и безопасно проголосовать», отмечает РИА ФАН.
Ранее Дональд Трамп пообещал жителям США победу над коронавирусом нового типа и наступление «золотого века». Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Мы скоро победим вирус и вступим в золотой век – будет лучше, чем когда-либо», — заявил глава государства.
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация в Америке может нормализоваться в ближайшее время. Вместе с тем он объяснил подобные заявления Трампа необходимой обязанностью лидера государства.
Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября текущего года. Как ожидается, кандидатом от демократов выступит бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.
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