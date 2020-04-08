Трамп пояснил свои слова о приостановке взносов в ВОЗ

Позднее он пояснил, что Вашингтон лишь изучит возможность прекращения финансирования.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что ВОЗ получает большие деньги от Штатов, при этом организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась во многих вещах», пишут argumenti.ru.

Президент США Дональд Трамп накануне раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в концентрации на Китае в условиях пандемии коронавируса.

Число жертв коронавируса в США за сутки 7 апреля составило 1736 человек. Это самый большой показатель с момента начала эпидемии в стране. Таковы данные университета Джонса Хопкинса. Всего от коронавируса в Штатах скончались от COVID-19 почти 13 тысяч человек.



