Трамп пояснил свои слова о приостановке взносов в ВОЗ
США пока всего лишь рассматривают возможность приостановки выделения средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким уточнением выступил американский президент Дональд Трамп.
В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что США намерены «приостановить выделение средств, которые тратятся на ВОЗ», передает RT.
Позднее он пояснил, что Вашингтон лишь изучит возможность прекращения финансирования.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что ВОЗ получает большие деньги от Штатов, при этом организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась во многих вещах», пишут argumenti.ru.
Президент США Дональд Трамп накануне раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в концентрации на Китае в условиях пандемии коронавируса.
Число жертв коронавируса в США за сутки 7 апреля составило 1736 человек. Это самый большой показатель с момента начала эпидемии в стране. Таковы данные университета Джонса Хопкинса. Всего от коронавируса в Штатах скончались от COVID-19 почти 13 тысяч человек.
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