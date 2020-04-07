Трамп раскритиковал ВОЗ за концентрацию на Китае в условиях пандемии
Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в концентрации на Китае в условиях пандемии коронавируса. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.
"ВОЗ серьезно напортачила. По каким-то причинам, организация, финансируемая США, концентрируется на Китае. Мы это хорошо изучим", - написал он.
Кроме того, Трамп задался вопросом, почему ВОЗ дала рекомендацию США держать границы открытыми для Китая. «К счастью, я сразу же отклонил их совет», - отметил он.
Отметим, что США в настоящее время является страной с наибольшим числом заражений коронавирусом в мире. Там более 369 тыс. зараженных. Умерли более 11 тыс. человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ