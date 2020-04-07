Трамп раскритиковал ВОЗ за концентрацию на Китае в условиях пандемии

"ВОЗ серьезно напортачила. По каким-то причинам, организация, финансируемая США, концентрируется на Китае. Мы это хорошо изучим", - написал он.

Кроме того, Трамп задался вопросом, почему ВОЗ дала рекомендацию США держать границы открытыми для Китая. «К счастью, я сразу же отклонил их совет», - отметил он.

Отметим, что США в настоящее время является страной с наибольшим числом заражений коронавирусом в мире. Там более 369 тыс. зараженных. Умерли более 11 тыс. человек.



