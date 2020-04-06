Усугубит депрессию: ВОЗ против алкоголя на карантине
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают ни в коем случае не употреблять алкоголь в качестве профилактики или лечения нового коронавируса Covid-2019, а также отказаться от спиртного в условиях самоизоляции и карантина. С такими рекомендациями выступил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, передаёт RT.
Специалист, в частности, заявил, что алкоголь ослабляет иммунитет, а также усугубляет симптомы депрессии, тревожность и страхи.
Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал «травить» коронавирус водкой. Он так и не ввёл в стране режим самоизоляции вопреки рекомендациям ВОЗ.
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