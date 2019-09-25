Трамп посоветовал Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с РФ

25 сентября 201923:18

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал президенту Украины поддерживать прогресс, достигнутый в отношениях с Россией. Как пишет РБК, об этом Трамп заявил в ходе двухсторонней встречи с Зеленским.

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Трамп выразил надежду, что украинский и российский президенты встретятся и решат имеющиеся проблемы между странами. По мнению президента США, Путин намерен урегулировать конфликт на востоке Украины.

Ранее Трамп заявил о своей готовности принять участие в диалоге между Россией и Украиной. Напомним, Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 нa 35». Путин и Зеленский обсудили обмен по телефону.

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