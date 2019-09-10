Трамп выразил готовность выступить посредником в диалоге РФ и Украины
10 сентября00:14
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности принять участие в диалоге между Россией и Украиной. Об этом он сообщил журналистам, пишет РИА Новости.
По информации агентства, американский лидер назвал большим и положительным шагом российско-украинский обмен заключенными, после чего сказал, что готов при необходимости участвовать в налаживании отношений между странами.
Напомним, Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 нa 35». Путин и Зеленский обсудили обмен по телефону.
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