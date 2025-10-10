«Трамп может обидеться»: Лукашенко оценил решение о Нобелевской премии мира 2025

По его словам, получить премию должен был американский лидер Дональд Трамп, который немало сделал для мира, а Нобелевский комитет оказал «очень плохую услугу».

«Трамп заслужил эту Нобелевскую премию... Трамп может обидеться», - указал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в последнее время Нобелевскую премию мира дают «вообще лишь бы кому».

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Радиоточке НСН», что Нобелевскую премию мира 2025 года отдали Мачадо с целью оказать давление на Венесуэлу.

