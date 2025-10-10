«Трамп может обидеться»: Лукашенко оценил решение о Нобелевской премии мира 2025
Присуждение Нобелевской премии мира 2025 года оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо - это «глупость полная». Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, получить премию должен был американский лидер Дональд Трамп, который немало сделал для мира, а Нобелевский комитет оказал «очень плохую услугу».
«Трамп заслужил эту Нобелевскую премию... Трамп может обидеться», - указал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что в последнее время Нобелевскую премию мира дают «вообще лишь бы кому».
Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Радиоточке НСН», что Нобелевскую премию мира 2025 года отдали Мачадо с целью оказать давление на Венесуэлу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Узбекистане приговорил мужчину за участие в СВО на стороне России
- Без Таро и мистики: Почему россияне отказываются от книг по эзотерике
- «Договор с производителем»: Как снизить стоимость автомобилей такси
- Суд арестовал блогера по делу о хищении у петербургского агентства
- Банки оправдались за долгий возврат средств на карту
- Военэксперт заявил об уничтожении первой новейшей украинской ракеты «Фламинго»
- Хайцеэр: Цены на такси можно снизить с помощью электромобилей
- Чем удивит фильм «Лермонтов» с комиком в главной роли
- «Трамп может обидеться»: Лукашенко оценил решение о Нобелевской премии мира 2025
- В России за год совершили более 3 млрд поездок на такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru