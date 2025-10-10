«Нобель в гробу перевернулся»: В СПЧ объяснили смысл присуждения премии мира
Престижная награда используется только в политических целях, заявил НСН Валерий Фадеев.
Нобелевская премия мира — это оружие Запада против неугодных стран: ее основатель, промышленник и изобретатель Альфред Нобель был бы в ужасе, если бы знал, ради чего используют его имя. Об этом рассказал НСН глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Нобелевскую премию мира получила бывшая депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо – одна из лидеров оппозиции страны, выступающая против президента Николаса Мадуро. По мнению членов Нобелевского комитета, женщина заслужила премию из-за её борьбы за демократические права народа Венесуэлы и стремления к «справедливому мирному переходу от диктатуры к демократии». Фадеев обнаружил в этом другой смысл.
«Западные политические силы используют эту награду для достижения своих целей. Это все стало политической игрой. В этом году решили оказать давление на Венесуэлу, поэтому и присудили представительнице этой страны. Нобель переворачивается в гробу от того, как используют его имя и ту премию, которую он учредил», — указал он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов назвал НСН единственного человека, кто достоин Нобелевской премии мира.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе
- В Госдуме допустили, что Трамп обидится на Нобелевский комитет
- «Нобель в гробу перевернулся»: В СПЧ объяснили смысл присуждения премии мира
- Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО за счет активов России
- «Полетят на помойку!»: Бурматов ужаснулся идее ограничить число питомцев у россиян
- Хайцеэр: Закон о локализации такси лишит автомобили надежности
- «Нерв противостояния»: Что ждать Сербии за помощь Курской области
- В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025
- Россиянам рассказали, как заработать на максимальную пенсию
- Депутат Гусев: Полтора миллиона таксистов находятся в «серой зоне»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru