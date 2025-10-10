Нобелевская премия мира — это оружие Запада против неугодных стран: ее основатель, промышленник и изобретатель Альфред Нобель был бы в ужасе, если бы знал, ради чего используют его имя. Об этом рассказал НСН глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.



Нобелевскую премию мира получила бывшая депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо – одна из лидеров оппозиции страны, выступающая против президента Николаса Мадуро. По мнению членов Нобелевского комитета, женщина заслужила премию из-за её борьбы за демократические права народа Венесуэлы и стремления к «справедливому мирному переходу от диктатуры к демократии». Фадеев обнаружил в этом другой смысл.