«Нобель в гробу перевернулся»: В СПЧ объяснили смысл присуждения премии мира

Престижная награда используется только в политических целях, заявил НСН Валерий Фадеев.

Нобелевская премия мира — это оружие Запада против неугодных стран: ее основатель, промышленник и изобретатель Альфред Нобель был бы в ужасе, если бы знал, ради чего используют его имя. Об этом рассказал НСН глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Нобелевскую премию мира получила бывшая депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо – одна из лидеров оппозиции страны, выступающая против президента Николаса Мадуро. По мнению членов Нобелевского комитета, женщина заслужила премию из-за её борьбы за демократические права народа Венесуэлы и стремления к «справедливому мирному переходу от диктатуры к демократии». Фадеев обнаружил в этом другой смысл.

«Западные политические силы используют эту награду для достижения своих целей. Это все стало политической игрой. В этом году решили оказать давление на Венесуэлу, поэтому и присудили представительнице этой страны. Нобель переворачивается в гробу от того, как используют его имя и ту премию, которую он учредил», — указал он.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов назвал НСН единственного человека, кто достоин Нобелевской премии мира.

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
