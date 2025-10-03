Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ранее ад» при отказе от мирного соглашения

Американский лидер указал, что предложенный мирный план даёт радикалам «последний шанс».

«Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе», - подчеркнул глава Белого дома, потребовав также немедленно освободить всех заложников и выдать тела погибших.

Ранее Трамп представил состоящий из 20 пунктов план по завершению конфликта в Газе, предусматривающий, в том числе, амнистию для членов ХАМАС, согласных на разоружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

