Генерал Попов заявил о новой тактике наступления российских войск

По его словам, от тактики штурма российские войска стали использовать тактику принуждения ВСУ. Это связано с необходимостью сохранить личный состав и эффективно реализовать боевой потенциал.

Также Попов указал, что изменилась и тактика нанесения массированных ударов. Он пояснил, что после их нанесения командование наблюдает за действиями украинской армии.

«Если ВСУ начинают восстанавливать, значит, это был важный цех или часть завода... и наносится ещё один удар. Если ВСУ не реагируют - выбираем следующую», – заключил эксперт.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ составляют 1,7 млн человек с начала проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».