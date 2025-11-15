Трамп похвалил журналистку за вопрос о сравнении президентства с отцовством

Политик заметил, что раньше ему не задавали подобных вопросов. Он рассказал, что во время беседы журналистка обратила внимание на родительские качества президента США и поинтересовалась, есть ли общие черты у ролей президента и отца.

В рамках этого же интервью Трамп также поделился, что никогда не курил, не употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Он добавил, что всегда напоминал своим детям о важности заботы о здоровье и воздержания от вредных привычек.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что танец Дональда Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео.