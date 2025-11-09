СМИ: Трамп уснул на встрече в Овальном кабинете

В Сети появились фотографии, на которых американский президент Дональд Трамп во время одной из встреч в Овальном кабинете сидит с закрытыми глазами, сообщает CNN.

Мать заснувшей на встрече с Путиным девочек заявила, что не смогла их разбудить

После этого пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома опубликовала изображения с подписью «Сонливый дон вернулся». При этом в Белом доме заявили, что политик не спал, добавив, что глава государства на мероприятии также отвечал на вопросы прессы.

Издание отмечает, что разговоры о здоровье Трампа не утихают с тех пор, как он вступил в должность. В октябре президент США рассказал, что ему сделали МРТ во время медосмотра, однако не уточнил причину проведения исследования. При этом летом 2025 года стало известно, что у политика диагностировали хроническую венозную недостаточность.

Ранее танец Дональда Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЗдоровьеСонБелый ДомСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры