СМИ: Трамп уснул на встрече в Овальном кабинете
В Сети появились фотографии, на которых американский президент Дональд Трамп во время одной из встреч в Овальном кабинете сидит с закрытыми глазами, сообщает CNN.
После этого пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома опубликовала изображения с подписью «Сонливый дон вернулся». При этом в Белом доме заявили, что политик не спал, добавив, что глава государства на мероприятии также отвечал на вопросы прессы.
Издание отмечает, что разговоры о здоровье Трампа не утихают с тех пор, как он вступил в должность. В октябре президент США рассказал, что ему сделали МРТ во время медосмотра, однако не уточнил причину проведения исследования. При этом летом 2025 года стало известно, что у политика диагностировали хроническую венозную недостаточность.
Ранее танец Дональда Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
