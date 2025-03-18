Трамп: Переговоры по Украине вступают в критическую стадию

По его словам, предстоящий разговор с главой России Владимиром Путиным будет крайне важным. Американский лидер указал, что стороны подходят «к очень критической стадии». «Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения, так как «иногда две тысячи человек в неделю гибнут».

Ранее стало известно, что Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

