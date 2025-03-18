Трамп: Переговоры по Украине вступают в критическую стадию
Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины достигли критической стадии, заявил во время выступления в Вашингтоне президент США Дональд Трамп.
По его словам, предстоящий разговор с главой России Владимиром Путиным будет крайне важным. Американский лидер указал, что стороны подходят «к очень критической стадии». «Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения, так как «иногда две тысячи человек в неделю гибнут».
Ранее стало известно, что Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru