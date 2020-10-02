Телеграм лечит Трампа и Навального
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и ее "корона"
Страны мира сообщают о росте новых случаев коронавируса. Россия не исключение. Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, обязывающий московских работодателей перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, всех людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Школьные каникулы в Москве продлены. Ограничительные противоэпидемиологические меры вернули власти Калининградской области. В регионах ужесточают контроль над соблюдением масочного режима.
«Толстые люди в просторных футболках» считают, что полученный весной опыт поможет легче пережить новый подъем заболеваемости:
«Мне представляется, что та умеренная и относительно контролируемая паника, через которую мы прошли весной, научила людей не паниковать вовсе. Видимо, так называемая вторая волна ждет не только нас, а вообще всех. Если десять европейских стран уже объявили о карантине, значит, на то есть веские причины. И если эти причины есть там, то почему бы им не быть и здесь? Другой вопрос, что сейчас вся система гораздо лучше готова к пандемии, причем любого характера. Для врачей теперь естественно, что нужно работать в еще более сложных условиях, и какие соблюдать правила в красной зоне. Для государства естественно, что к врачам нужно относиться лучше и платить им больше. Для больниц естественно, что нужно всегда иметь резерв готовых коек. А для людей, как это ни странно, естественно, что не нужно толпиться, нужно мыть руки, нужно следить за собой и не заниматься самолечением. Такие, казалось бы, простые и понятные вещи, а понадобилась целая пандемия, чтобы люди стали к ним прислушиваться. Да и то не все».
«Доктор прописал» находит удивительным поведение людей, которым надо напоминать об элементарных мерах предосторожности:
«Полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро. Штраф за отсутствие маски – 5 (пять) тысяч рублей. Вообще, конечно, немного странно про это напоминать. Но количество уважаемых сограждан, которые считают, что можно и без маски, скажем так, удивляет».
Журналистка и волонтер Екатерина Винокурова рассказывает, что решилась на вакцинацию:
«Ну что ж. Меня вакцинируют на следующей неделе. С верой в российскую науку – буду рассказывать вам потом, как и что. Если честно, сказать, что я вообще не боюсь – это соврать. Но Родине надо доверять. И я лучше сыграю в лотерею с вакциной, чем буду бесконечно бояться заболеть коронавирусом. Тем более, что я общаюсь с кучей людей и хочу быть для них безопасной».
Пока в России борются с коронавирусом с помощью вакцинации, масок и разграничения людских потоков, власти Испании решили победить инфекцию посредством цензуры. «Каталонский карантин» рассказывает:
«Медикам и учителям в Мадриде запретили разговаривать со СМИ по своей инициативе. Президент региона Исабель Диас Айусо разослала директиву, по которой работникам государственных медучреждений запретили общаться со СМИ без разрешения руководства. Руководство вправе выбирать, кого из сотрудников делегировать для информирования СМИ, сообщает El País. Неясно, насколько законен такой приказ, и какие последствия могут быть за неподчинение. Мадрид имеет худшие в Испании и во всем ЕС эпидемиологические показатели. В некоторых районах число случаев на 100 000 населения приближается к 2000».
Война и ее Карабах
Телеграм-каналы продолжают обсуждать обострение армяно-азербайджанского конфликта.
«338» рассуждает о российских соотечественниках, оказавшихся заложниками боевых действий:
«Упростив получение российского гражданства жителями Украины, Белоруссии, снова в стороне от данного механизма оставили русских из других государств. И теперь русские по крови могут оказаться заложниками очередного витка напряженности. К слову, когда в Карабахе только-только начиналось (88-89 год), русские вынуждены были покинуть регион из соображений безопасности, оставляя все, что имели. Может, назрела необходимость введения "карты русского"?»
Авторы каналов пытаются понять, как ответит Москва, если Ереван попросит военной помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Кремлёвская прачка» считает, что России стоит избегать военного вмешательства:
«Напомню, что договор ОДКБ подразумевает защиту стран-участниц от внешней агрессии. В случае же конфликта в Нагорном Карабахе имеет место внутренний межнациональный конфликт, уходящий корнями в начало 20-го века, когда британская оккупационная администрация отдала территорию с преимущественно армянским населением под юрисдикцию Азербайджана. Именно поэтому армянская сторона не обратилась за помощью в ОДКБ. В этом конфликте обе стороны неправы, и поэтому Россия ни в коем случае не должна предпринимать никаких военных действий в поддержку любой из сторон. Единственный правильный подход это переговоры по урегулированию с последующим подписанием мирного договора».
«Ватфор | Автострадный think tank» пишет, что конфликт поставил в сложную ситуацию и ОДКБ, и НАТО:
«На фоне сообщений о том, что Армения рассматривает возможность обращения за помощью к ОДКБ, имеет смысл напомнить о структуре коллективных сил и средств этой организации. Естественно, все это добро можно будет использовать только в случае консенсусного решения всех стран-участниц, но, например, задействование Коллективных авиационных сил для снабжения армянских союзников или Миротворческих сил для обеспечения разведения сторон выглядят вполне реальными и достаточно аккуратными мерами. Если же будет официальное обращение и официальное бездействие, то судьба организации станет очень печальной. С другой стороны, деятельность Турции в этом (да и не только) конфликте весьма качественно НАТО ломает. Мир меняется».
Журналист Андрей Медведев опубликовал старое фото, на котором армяне держат плакат с написанным по-английски призывом «Русская оккупация, вон из Армении», и написал:
«Хочется, конечно, узнать, что нынче думают люди с фотографии про Россию? Ждут ли помощи от Москвы? Попал ли кто-то из них под призыв? Готовы ли они к тому, что Армения останется один на один с Азербайджаном, Турцией и турецкими прокси (на самом деле не останется, конечно). Каких шагов ждут от русских оккупантов люди с фото в текущей ситуации?»
«Мюсли вслух» пишут, что миротворческие усилия Москвы уже заметны:
«Президенты Путин, Трамп и Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступили с совместным заявлением по Карабаху. Самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, призывают к немедленному прекращению боевых действий, предлагают руководителям Армении и Азербайджана добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Успех российской дипломатии, между прочим – уж кому-кому, а Трампу-то сейчас глубоко пофиг карабахский конфликт. Но сумели, смогли...»
Навальный и его интервью
Алексей Навальный дал интервью немецкому изданию Der Spiegel, в котором среди прочего заявил о своей уверенности в том, что покушение на него было осуществлено с ведома и одобрения Владимира Путина. Глава Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что по окончании реабилитации намерен вернуться в Россию, где сосредоточится на подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.
«Темник» считает, что Навальный является пешкой в чужой игре:
«"Ко мне вернулись умственные способности", – утверждает в интервью Навальный. И тут же делает ряд заявлений, которые заставляют в этом усомниться. Например, обвиняет главу государства в преступлении против себя. Одновременно с этим категоричен в намерениях вернуться в Россию, чтобы продемонстрировать отсутствие страха. Вообще-то перед нами налицо клевета в отношении высшего должностного лица Российской Федерации. Если эта позиция не будет Навальным дезавуирована, то "не бояться" придется, скорее всего, за решеткой. <…> Журналисты Der Siegel пишут, что общение в редакции состоялось в 6 утра. Политик прибыл в сопровождении охраны (конвоя). После выхода из комы испытывает затруднения в связи с отлучением от наркотиков. То есть присутствуют признаки ограничения свободы передвижения и общения с посторонними. А также признаки деформации деятельности высшей нервной системы. Другими словами, основной вывод, который можно сделать из текста Der Spiegel – Навальный сейчас абсолютно несамостоятелен ни в чем. Ни в передвижениях, ни в суждениях».
«Саваничи» напоминает, чем известно издание, которому Навальный дал интервью:
«Der Spiegel прогремел на весь мир тем, что их журналиста поймали на выдумывании своих репортажей, за которые он получил 11 премий, в том числе и "Журналист года"! Что тут скажешь? Очень символичный выбор издания».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» прогнозирует развитие ситуации:
«Обвинения Алексея Навального в адрес российского руководства в интервью немецкому изданию Der Spiegel фактически подготавливают почву для перевода всего кейса в санкционную плоскость. <…> При этом внезапное "воскрешение" Навального очевидно рассчитано на использование во внутриполитических целях в России. Накачивание рейтинга оппозиционера идет по тем же лекалам, которые отрабатываются с другими т.н. лидерами протеста (Хуан Гуайдо в Венесуэле или Светлана Тихановская в Белоруссии). Идет попытка создать параллельные центры власти и коммуникации в условиях отсутствия на то правовых и политических оснований. Вероятное возвращение Навального в Россию будет означать повышение ставок – его новый признаваемый на Западе статус "жертвы режима" создает ему дополнительный политический капитал, превышающий прежнюю "стоимость" оппозиционера».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пишет о том, как Запад использует ситуацию с Навальным:
«Кейс Навального давно перешел из одной истории болезни в историю неописуемой по наглости и абсурдности международной провокации. Почерк Солсбери, откровенные "белые пятна" при восстановлении всех событий мифического нападения на блогера, отказ от выполнения обязательств Германии по сотрудничеству в рамках предоставления правовой помощи, очередные угрозы антироссийских санкций, как кульминация – обвинения Путина из уст спасенного российскими же пилотами и медиками – все это за гранью приличий. Запад использует Навального как пешку для дальнейшего давления на Россию и политизации вопроса продвижения проекта "Северный поток-2"».
«Мейстер» напоминает, что проект «Северный поток-2» продолжает реализовываться, как бы кому-то ни хотелось обратного:
«Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе. Заявка была подана в ДЭА 18 ноября 2019 года. Как мы уже говорили, несмотря на желание определенных кругов потопить проект СП-2, у Запада есть правила, которые он сам установил и должен исполнять. Поэтому сейчас, когда история с Навальным не набрала (если вообще наберет) нужной "партнерам" кумулятивной силы, оператор проекта продолжает получать разрешения, необходимые для работы будущего газопровода».
Трамп и его "корона"
В США началось досрочное голосование на президентских выборах, в том числе голосование по почте.
«Всевидящее око» проводит аналогии с дистанционным голосованием в России:
«По прогнозам, в США дистанционно проголосует порядка 40% избирателей. Это не просто много, а очень много, больше трети всех голосующих. Хочется спросить прозападных оппонентов дистанционки в России: что ж вы не хотите так, как в благословенной демократической Америке? Ну, хотя бы отчасти так – потому что у нас пока что цифры куда более скромные. По поправкам в Конституцию, например, если посчитать, дистанционно проголосовало полтора процента (1,5%) – против 40% американских. Практически ничего. Но у нас этот небольшой процент жутко фальсифицирует все выборы, конечно. Отдельно забавляет, что там, в США, обвиняют дистанционку в фальсификациях как раз сторонники Трампа и сам Трамп, а находящиеся в оппозиции демократы за нее радостно топят руками и ногами одновременно».
Политолог Малек Дудаков рассказывает о массовых фальсификациях на избирательных участках в Пенсильвании:
«Наблюдателей штаба Трампа выгоняют с избирательных участков Филадельфии. Причем речь об основных участках в самом центре города. В этом году еще будут открыты десятки "мобильных" участков, где никакого наблюдения вообще не планируется. Каждый избирательный цикл Филадельфия оказывается в центре скандалов с фальсификацией выборов. Число активных избирателей здесь давно превышает количество взрослого населения. Умершие жители и нелегальные мигранты находятся в списках избирателей – и нередко голосуют. В 2012 году на 75 участков Филадельфии не допустили наблюдателей Ромни. Итог: на 59 участках Обаме "нарисовали" красивый результат ровно в 100% голосов. <…> На прошлых выборах многие жители Филадельфии жаловались, что они голосовали за Трампа, а их голос учитывался за Клинтон. Это происходило на участках, оборудованных электронными машинками, которые несложно настроить "правильным" образом».
На этой неделе в США состоялся первый раунд дебатов между основными кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом. Дебаты получились беспрецедентно скандальными. Трамп постоянно кричал и перебивал Байдена, тот назвал его «щенком Путина» и предложил «заткнуться». Американские СМИ пишут, что избирателей ужаснула такая культура поведения обоих кандидатов.
Американист Дмитрий Дробницкий рассказывает, что после такого скандала будущее дебатов под вопросом:
«Американская комиссия по президентским дебатам (CPD – двухпартийная общественная организация, занимающаяся организацией теледебатов) после первой дискуссии Байдена и Трампа в Огайо (которую тут же окрестили "хаотичной" и "позорной") начала разработку изменений в формат предвыборных президентских дебатов. Пока предложена только одна конкретная мера – дать право модератору отключать микрофоны кандидатов. <…> Создается впечатление, что дебаты прикажут долго жить. Во всяком случае, в этом электоральном цикле».
Бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что дебаты будут способствовать победе Байдена, и видит в этом как плюсы, так и минусы:
«Судя по ночным дебатам, в ноябре в США будет новый президент. Это, конечно, плохая новость для мировой экономики на следующие 2 кризисных года. Но будем надеяться, что новый президент США Байден выполнит свое обещание, и США перестанут блокировать усилия мирового сообщества (а этим саботажем сегодня занимаются и Китай, и Индия), направленные на немедленные и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу Земли, включая полный отказ от сжигания угля для производства энергии».
В пятницу стало известно, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. «Спойлермэн» отмечает, что для действующего президента США это более чем некстати:
«На позавчерашних дебатах <…> Джо Байден упрекал Трампа в том, что тот виноват в сотнях тысяч смертей от коронавируса в США. Напомним, весной Трамп сомневался в существовании короны и закрыл США на карантин поздно относительно других стран».
Карелия и ее «Мемориал»
В июле 2020 года главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева осудили на 3,5 года колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. С учетом времени, которое Дмитриев провел в СИЗО во время следствия, он должен был выйти на свободу в ноябре этого года. Но приговор обжаловали адвокаты осужденного, представитель его приемной дочери и государственное обвинение. В результате на этой неделе Верховный суд Карелии увеличил срок, который Дмитриев должен провести в колонии строгого режима, до 13 лет.
Дмитриев своей вины не признает. По мнению правозащитников, приговор – это месть за его работу по составлению списков жертв сталинских репрессий. Более двухсот деятелей науки и культуры, журналистов и правозащитников подписались под открытым письмом, в котором назвали историка Дмитриева невиновным, а приговор – политически мотивированным.
«Историк-алкоголик» удивляется тому, что Дмитриева называют историком:
«Когда про Дмитриева пишут "историк" – это точно такой же финт ушами, как "режиссер" Сенцов или "летчица" Савченко. Сенцов снял любительский фильм, но по роду профессиональной деятельности не был режиссером, Савченко летала в экипаже вертолета, но не за штурвалом, а при пленении вообще была наводчицей минометного расчета. Так же и Дмитриев – это политический активист, деятельность которого связана с поисковой работой, академической истории тут немного. А историком зовут для веса, одно дело "посадили политического активиста за педофилию", другое дело "посадили историка", суть одна, а звучит совершенно иначе».
Вскоре после публикации открытого письма в поддержку Дмитриева в интернете распространились детские фото порнографического характера. Сообщается, что снимки взяты из личного архива Дмитриева, и что на них изображена его приемная дочь.
«Люди и звери» отмечают, что об этих фото было известно и раньше, и делают вывод:
«В истории с Дмитриевым есть политика? Есть. Но не там, где на нее указывает демократическая общественность. Политика здесь в том, что, на удивление, власть решилась довести дело до конца и не прогибаться под воплем "негодующий общественности". Фотографии, вызвавшие праведный гнев общественности, были явлены миру и раньше. Но тогда их быстро заболтали, сместив акцент на "исторических подвигах" мемориаловца. Давление на суд не прекращалось все это время, и срок ниже нижнего – это результат того самого давления».
Защитники Дмитриева, прося о снисхождении к нему, подчеркивают, что 64-летний глава карельского «Мемориала» может не дожить до освобождения. «Мышь в овощном» рассуждает:
«Характерная особенность формирования информационного фона вокруг "дела Дмитриева" теми, кто убежден в невиновности и невинности осужденного – заявления о том, что в его возрасте длительный тюремный срок фактически означает пожизненное заключение, или, в самых жесткий трактовках, "смертный приговор". <…> Если же общество полагает, что седины должны считаться обстоятельством, смягчающим наказание – то есть смысл "на этом берегу" договориться, к кому именно мы будем обращать свою милость. Позиция по осужденным за преступления против половой неприкосновенности малолетних понятна. Как насчет убийц? Наркоторговцев? Террористов? И если мы считаем возможным освобождать их от срока за совершенное – то кто тогда будет отвечать за содеянное ими? В том числе в случае возможных рецидивов?»
Радиоведущий Дмитрий Конаныхин напоминает, что еще до вынесения приговора многие известные люди поручились за невиновность Дмитриева, и ставит вопрос об ответственности для поручителей:
«Какое-то бесплатное поручительство получается. Если у нас банки могут раздеть поручителя по обязательствам должника, то не пора ли нам законодательно ввести денежный эквивалент поручительства: ручаешься до суда за невиновность казнокрада – заплатишь миллион, если вина будет доказана. Поручительство в невиновности убийцы – десять миллионов. А уж если ручаешься за педофила, будь готов заплатить сто миллионов и лишиться всех государственных постов и наград. Я уверен, что тогда практика поручительства будет ясной и морозной, как рассвет над зимним Оймяконом».
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что новый приговор Дмитриеву – это шаг назад с точки зрения прав человека и восстановления исторической правды.
«АДЕКВАТ» предлагает Ребекке Росс вспомнить другого педофила – миллионера Джеффри Эпштейна, который был найден повешенным в тюрьме Нью-Йорка, и в самоубийстве которого многие в США сомневаются:
«Кто наказан за убийство в камере Эпштейна, многолетнего и серийного, если кто успел забыть, поставщика малолеток половине истеблишмента? А если внезапно никто, нет ли в этом шага-другого назад с точки зрения прав человека и восстановления исторической правды? Что? Другое? Понимать надо? Понимаем-понимаем. Но на нон грата тетка наработала в любом случае. Очень стоит об этом задуматься».
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