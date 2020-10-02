Телеграм лечит Трампа и Навального

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В июле 2020 года главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева осудили на 3,5 года колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. С учетом времени, которое Дмитриев провел в СИЗО во время следствия, он должен был выйти на свободу в ноябре этого года. Но приговор обжаловали адвокаты осужденного, представитель его приемной дочери и государственное обвинение. В результате на этой неделе Верховный суд Карелии увеличил срок, который Дмитриев должен провести в колонии строгого режима, до 13 лет.

Дмитриев своей вины не признает. По мнению правозащитников, приговор – это месть за его работу по составлению списков жертв сталинских репрессий. Более двухсот деятелей науки и культуры, журналистов и правозащитников подписались под открытым письмом, в котором назвали историка Дмитриева невиновным, а приговор – политически мотивированным.

«Историк-алкоголик» удивляется тому, что Дмитриева называют историком:

«Когда про Дмитриева пишут "историк" – это точно такой же финт ушами, как "режиссер" Сенцов или "летчица" Савченко. Сенцов снял любительский фильм, но по роду профессиональной деятельности не был режиссером, Савченко летала в экипаже вертолета, но не за штурвалом, а при пленении вообще была наводчицей минометного расчета. Так же и Дмитриев – это политический активист, деятельность которого связана с поисковой работой, академической истории тут немного. А историком зовут для веса, одно дело "посадили политического активиста за педофилию", другое дело "посадили историка", суть одна, а звучит совершенно иначе».

Вскоре после публикации открытого письма в поддержку Дмитриева в интернете распространились детские фото порнографического характера. Сообщается, что снимки взяты из личного архива Дмитриева, и что на них изображена его приемная дочь.

«Люди и звери» отмечают, что об этих фото было известно и раньше, и делают вывод:

«В истории с Дмитриевым есть политика? Есть. Но не там, где на нее указывает демократическая общественность. Политика здесь в том, что, на удивление, власть решилась довести дело до конца и не прогибаться под воплем "негодующий общественности". Фотографии, вызвавшие праведный гнев общественности, были явлены миру и раньше. Но тогда их быстро заболтали, сместив акцент на "исторических подвигах" мемориаловца. Давление на суд не прекращалось все это время, и срок ниже нижнего – это результат того самого давления».

Защитники Дмитриева, прося о снисхождении к нему, подчеркивают, что 64-летний глава карельского «Мемориала» может не дожить до освобождения. «Мышь в овощном» рассуждает:

«Характерная особенность формирования информационного фона вокруг "дела Дмитриева" теми, кто убежден в невиновности и невинности осужденного – заявления о том, что в его возрасте длительный тюремный срок фактически означает пожизненное заключение, или, в самых жесткий трактовках, "смертный приговор". <…> Если же общество полагает, что седины должны считаться обстоятельством, смягчающим наказание – то есть смысл "на этом берегу" договориться, к кому именно мы будем обращать свою милость. Позиция по осужденным за преступления против половой неприкосновенности малолетних понятна. Как насчет убийц? Наркоторговцев? Террористов? И если мы считаем возможным освобождать их от срока за совершенное – то кто тогда будет отвечать за содеянное ими? В том числе в случае возможных рецидивов?»

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин напоминает, что еще до вынесения приговора многие известные люди поручились за невиновность Дмитриева, и ставит вопрос об ответственности для поручителей:

«Какое-то бесплатное поручительство получается. Если у нас банки могут раздеть поручителя по обязательствам должника, то не пора ли нам законодательно ввести денежный эквивалент поручительства: ручаешься до суда за невиновность казнокрада – заплатишь миллион, если вина будет доказана. Поручительство в невиновности убийцы – десять миллионов. А уж если ручаешься за педофила, будь готов заплатить сто миллионов и лишиться всех государственных постов и наград. Я уверен, что тогда практика поручительства будет ясной и морозной, как рассвет над зимним Оймяконом».

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что новый приговор Дмитриеву – это шаг назад с точки зрения прав человека и восстановления исторической правды.

«АДЕКВАТ» предлагает Ребекке Росс вспомнить другого педофила – миллионера Джеффри Эпштейна, который был найден повешенным в тюрьме Нью-Йорка, и в самоубийстве которого многие в США сомневаются:

«Кто наказан за убийство в камере Эпштейна, многолетнего и серийного, если кто успел забыть, поставщика малолеток половине истеблишмента? А если внезапно никто, нет ли в этом шага-другого назад с точки зрения прав человека и восстановления исторической правды? Что? Другое? Понимать надо? Понимаем-понимаем. Но на нон грата тетка наработала в любом случае. Очень стоит об этом задуматься».

