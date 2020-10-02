Врач Трампа рассказал, как президент лечится от коронавируса
Лечащий врач президента США Шон Конли рассказал о лечении Дональда Трампа и его состоянии после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам доктора, Трампу инъекционно ввели коктейль антител производства Regeneron, который, согласно ряду исследований, способствует понижению уровня инфекции в крови. Помимо этого, согласно Конли, президент принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.
Врач добавил, что Трамп, несмотря на утомленность, находится в хорошем расположении духа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru