Врач Трампа рассказал, как президент лечится от коронавируса

Лечащий врач президента США Шон Конли рассказал о лечении Дональда Трампа и его состоянии после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доктора, Трампу инъекционно ввели коктейль антител производства Regeneron, который, согласно ряду исследований, способствует понижению уровня инфекции в крови. Помимо этого, согласно Конли, президент принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Врач добавил, что Трамп, несмотря на утомленность, находится в хорошем расположении духа.







