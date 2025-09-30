Трамп: Организовать встречу Путина и Зеленского можно только с позиции силы

Для урегулирования конфликта в Украине следует организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщает RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая перед высшим офицерским составом армии США на базе в Куантико, он указал, что необходимо «собрать их вместе и добиться результата».

«Но единственный способ сделать это — с позиции силы», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что жёсткие высказывания Трампа в адрес Москвы не носят постоянного характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

