СМИ: Трамп призвал союзников в Европе отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников прекратить покупать нефть у России. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома. сообщает Reuters.

СМИ: Трамп отказался от сделки с Индией из-за российской нефти

Собеседник агентства указал, что своё пожелание американский лидер озвучил в ходе телефонного разговора с участниками встречи «коалиции желающих», которая прошла в Париже.

«Трамп также подчеркнул, что европейским лидерам необходимо оказать экономическое давление на Китай, который поддерживает с Россией торговые связи», - заключил источник.

Ранее Трамп заявил, что узнал интересные обстоятельства о конфликте вокруг Украины, пообещав позже раскрыть их общественности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
