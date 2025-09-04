СМИ: Трамп призвал союзников в Европе отказаться от российской нефти

Собеседник агентства указал, что своё пожелание американский лидер озвучил в ходе телефонного разговора с участниками встречи «коалиции желающих», которая прошла в Париже.

«Трамп также подчеркнул, что европейским лидерам необходимо оказать экономическое давление на Китай, который поддерживает с Россией торговые связи», - заключил источник.

Ранее Трамп заявил, что узнал интересные обстоятельства о конфликте вокруг Украины, пообещав позже раскрыть их общественности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».