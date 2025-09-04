СМИ: Трамп призвал союзников в Европе отказаться от российской нефти
Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников прекратить покупать нефть у России. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома. сообщает Reuters.
Собеседник агентства указал, что своё пожелание американский лидер озвучил в ходе телефонного разговора с участниками встречи «коалиции желающих», которая прошла в Париже.
«Трамп также подчеркнул, что европейским лидерам необходимо оказать экономическое давление на Китай, который поддерживает с Россией торговые связи», - заключил источник.
Ранее Трамп заявил, что узнал интересные обстоятельства о конфликте вокруг Украины, пообещав позже раскрыть их общественности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа самая популярная певица лета-2025 на радио
- В Госдуме объяснили, почему нельзя отменять утильсбор для иностранных авто
- «Отрицание и рвота»: В Союзе писателей отказались защищать автора «Москва-Петушки»
- Депутат назвал роскошью платное высшее образование
- Макрон: 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину
- Торговые центры России не ждут возвращения Uniqlo и Zara
- Названы самые популярные музыкальные жанры лета-2025 на радио
- Ефремов официально стал актером «Мастерской «12» Михалкова
- «Кайф, красота и абсолютный герой»: Татьяна Арнтгольц о премьерах и коллегах-рокерах
- Стали известны самые популярные зарубежные артисты на радио летом 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru