Песков: РФ следит за возможными нарушениями моратория на ядерные испытания

Россия внимательно следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

Комментируя директиву президента США Дональда Трампа, поручившего Пентагону испытать ядерное оружие, он напомнил, что Соединённые Штаты «имеют право на суверенные решения».

«Однако если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно», - цитирует представителя Кремля RT.

Ранее Песков заявил, что испытание российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» не является ядерным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
