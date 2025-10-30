Песков: РФ следит за возможными нарушениями моратория на ядерные испытания

Набиуллина: В случае резкого снижения ключевой ставки экономика получит «двойной удар» В Крыму частично ограничили работу WhatsApp и Telegram Суд начнет рассматривать дело Аглаи Тарасовой по существу 5 ноября «Общественная потребительская инициатива» не увидела необходимости в создании нового госоргана по контролю цен Немецкий производитель BMW вновь возглавил рейтинг продаж премиальных иномарок в России