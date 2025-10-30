Песков: РФ следит за возможными нарушениями моратория на ядерные испытания
Россия внимательно следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя директиву президента США Дональда Трампа, поручившего Пентагону испытать ядерное оружие, он напомнил, что Соединённые Штаты «имеют право на суверенные решения».
«Однако если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно», - цитирует представителя Кремля RT.
Ранее Песков заявил, что испытание российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» не является ядерным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
