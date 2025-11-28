Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику

Песков: РФ ведет сейчас переговоры по Украине только с США Глава офиса президента Украины Ермак подал в отставку после обысков Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp Минюст признал иноагентом экс-замглавы администрации Кремля Савостьянова Худрук рэп-театра Киселев хочет внедрить рэп в обычные театры