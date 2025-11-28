Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику

Президент РФ Владимир Путин позвонил 10-летнему Глебу Бровару, который пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Врачи спасли левую кисть пострадавшего в Красногорске мальчика

По его словам, Путин пожелал мальчику ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья.

«Глеба сегодня выписали из больницы», - добавил представитель Кремля.

Инцидент в Красногорске произошёл вечером 11 ноября. Мальчик поднял с земли неизвестное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошла детонация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

