Путин ввел в России технологический сбор

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Максимальный размер технологического сбора составит не более пяти тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Средства будут зачисляться в федеральный бюджет.

Перечень компонентов или продукции, по которым будет уплачиваться сбор, определит правительство РФ.

Ранее Путин подписал закон о повышении НДС с 20% до 22% в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

