Путин ввел в России технологический сбор
В России с 1 сентября 2026 года начнёт взиматься технологический сбор за ввоз или производство в стране продукции с электронной компонентной базой. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Максимальный размер технологического сбора составит не более пяти тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Средства будут зачисляться в федеральный бюджет.
Перечень компонентов или продукции, по которым будет уплачиваться сбор, определит правительство РФ.
Ранее Путин подписал закон о повышении НДС с 20% до 22% в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
