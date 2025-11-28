Россиянам предсказали дальнейшее уменьшение упаковок продуктов
Размеры упаковок продуктов в 2026 году продолжат уменьшаться. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный экономист Института экономики роста П.А. Столыпина Борис Копейкин.
По его словам, за счёт шринкфляции, то есть сокращения объёма упаковки при сохранении цены, продавцы не так сильно отпугивают покупателей.
«Поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах», — отметил эксперт.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что шринкфляция – это маркетинговый ход, её нельзя считать обманом покупателей.
