Россиянам предсказали дальнейшее уменьшение упаковок продуктов

По его словам, за счёт шринкфляции, то есть сокращения объёма упаковки при сохранении цены, продавцы не так сильно отпугивают покупателей.

«Поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах», — отметил эксперт.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что шринкфляция – это маркетинговый ход, её нельзя считать обманом покупателей.