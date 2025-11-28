Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило до 200 тысяч рублей в месяц

В нелегальном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, где истязали детей, родителей заставляли платить за пребывание подростков от 100 до 200 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, учреждение организовала преступная группа, действовавшая ради извлечения прибыли. Подростков удерживали месяцами, заключая с их законными представителями договоры о якобы психологической помощи.

На деле несовершеннолетних, как установили следователи, избивали, пытали и наказывали лишением еды.

В центре находились 24 подростка. При этом организация не имела лицензий ни на работу с детьми, ни на предоставление каких-либо образовательных услуг. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
