Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило до 200 тысяч рублей в месяц

В нелегальном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, где истязали детей, родителей заставляли платить за пребывание подростков от 100 до 200 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, учреждение организовала преступная группа, действовавшая ради извлечения прибыли. Подростков удерживали месяцами, заключая с их законными представителями договоры о якобы психологической помощи.