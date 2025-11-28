«Это происходит повсеместно, потому что торговые центры постепенно превращаются в развлекательно-складские. Все начиналось еще с ковида, когда ТЦ были закрыты на замок. Потом уход иностранных брендов, а это 30-40% площадей. Мы видим новые тренды на этом рынке. В ТЦ открываются термальные комплексы, делается акцент на кино и развлечения. С ростом оборотов маркетплейсов в десять раз бороться не получается, это касается брендов одежды и обуви. Мы сделали прогноз, что 10% торговых центров на этом фоне будут закрыты. На их месте откроются многофункциональные комплексы или складские. На склады всегда есть спрос. Магазины OBI, IKEA располагались по факту на складских помещениях – с высокими потолками и так далее. Я думаю, что маркетплейсы как раз станут одними их тех, кто под склады будет снимать эти помещения», - рассказал он.

В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

