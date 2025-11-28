Новый тренд: Как торговые центры превращаются в склады для маркетплейсов
Булат Шакиров заявил НСН, что с ростом оборотов маркетплейсов в десять раз бороться не получается.
Торговые центры все чаще сдают помещения в аренду как склады, основными арендаторами выступают маркетплейсы, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Почти 600 тысяч «квадратов» ТЦ в России предлагается в аренду как склады, более трети этого объема приходится на столичный регион. Собственники торговой недвижимости стали чаще переформатировать свои объекты в склады из-за падения спроса. На начало четвертого квартала 2025 года объем такого предложения по всей России составил 587 тыс. кв. м или 15% от всего вакантного предложения. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Шакиров подтвердил этот тренд.
«Это происходит повсеместно, потому что торговые центры постепенно превращаются в развлекательно-складские. Все начиналось еще с ковида, когда ТЦ были закрыты на замок. Потом уход иностранных брендов, а это 30-40% площадей. Мы видим новые тренды на этом рынке. В ТЦ открываются термальные комплексы, делается акцент на кино и развлечения. С ростом оборотов маркетплейсов в десять раз бороться не получается, это касается брендов одежды и обуви. Мы сделали прогноз, что 10% торговых центров на этом фоне будут закрыты. На их месте откроются многофункциональные комплексы или складские. На склады всегда есть спрос. Магазины OBI, IKEA располагались по факту на складских помещениях – с высокими потолками и так далее. Я думаю, что маркетплейсы как раз станут одними их тех, кто под склады будет снимать эти помещения», - рассказал он.
В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
