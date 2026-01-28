В Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления США

Политик напомнил, что остров «уже 300 лет внутри рамок Дании». По его словам, ситуация с угрозами США очень сложная.

«Но мы сближаемся и стоим вместе в Гренландии. И я имею в виду, что гренландцы должны стоять вместе, и также с Данией и Европой», - подчеркнул Оттосен.

Он указал, что в нынешней ситуации стороны действуют более сплоченно. Вместе с тем Гренландия сохраняет дружбу с США, однако давление и угрозы пошлин со стороны Вашингтона создают дополнительное напряжение.

Вице-спикер добавил, что многие гренландцы опасаются возможного контроля американцев, но стремятся сохранить партнерство и не допустить эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах по Гренландии и заявил, что Вашингтон добьется «всего, что хочет», пишет «Свободная пресса».

