В Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления США
Гренландия сближается с Данией на фоне давления США и роста внешних угроз. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер гренландского парламента Бентиарак Оттосен.
Политик напомнил, что остров «уже 300 лет внутри рамок Дании». По его словам, ситуация с угрозами США очень сложная.
«Но мы сближаемся и стоим вместе в Гренландии. И я имею в виду, что гренландцы должны стоять вместе, и также с Данией и Европой», - подчеркнул Оттосен.
Он указал, что в нынешней ситуации стороны действуют более сплоченно. Вместе с тем Гренландия сохраняет дружбу с США, однако давление и угрозы пошлин со стороны Вашингтона создают дополнительное напряжение.
Вице-спикер добавил, что многие гренландцы опасаются возможного контроля американцев, но стремятся сохранить партнерство и не допустить эскалации.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах по Гренландии и заявил, что Вашингтон добьется «всего, что хочет», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления США
- Над двумя российскими регионами сбили три украинских БПЛА
- На Байкале опрокинулся «УАЗ» с туристами, погиб один человек
- МИД: Зеленский терактами хочет сорвать любые переговоры о мире
- В Воронежской области из-за атаки дронов загорелись нефтепродукты
- В МВД предупредили о мошенниках, обещающих жертве крупный выигрыш
- «Глупо и наивно»: Богомолов обвинил своих критиков в театральном «сектантстве»
- ПВО сбила две цели над акваторией Черного моря
- Российско-индийские учения «Милан-2026» пройдут в Бенгальском заливе
- Нейросети и ностальгия: Стриминги назвали «черных лебедей» 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru