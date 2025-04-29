Песков: Прекращение огня на 30 дней без урегулирования нюансов невозможно
29 апреля 202511:33
Предложенное Киевом прекращение огня на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (России Владимир) Путин говорил в Кремле», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, «трудно» идти на долгосрочное перемирие без решения таких вопросов.
Между тем Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru