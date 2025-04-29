Песков: Прекращение огня на 30 дней без урегулирования нюансов невозможно

Предложенное Киевом прекращение огня на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы за, но есть нюансы»: Путин ответил на возможное прекращение огня «вопросами»

«Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (России Владимир) Путин говорил в Кремле», – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, «трудно» идти на долгосрочное перемирие без решения таких вопросов.

Между тем Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры