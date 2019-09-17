Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Американский лидер Дональд Трамп озвучил имена пятерых кандидатов на должность советника президента по национальной безопасности.
По информации РИА Новости, среди них юрист и посланник президента США по вопросам заложников Роберт О'Брайан, генерал-майор Рикки Уодделл, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, экс-глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц и советник по нацбезопасности вице-президента США Кейт Келлогг.
Отметим, что отставка на прошлой неделе прежнего советника по нацбезопасности Джона Болтона вызвала противоречивые мнения. Сам Дональд Трамп заявил, что лично попросил своего советника уйти в отставку из-за разногласий по ряду вопросов. Болтон же утверждает, что решение было принято им самим.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН выделил три причины, из-за которых Болтон мог оставить свой пост.
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