Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности

По информации РИА Новости, среди них юрист и посланник президента США по вопросам заложников Роберт О'Брайан, генерал-майор Рикки Уодделл, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, экс-глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц и советник по нацбезопасности вице-президента США Кейт Келлогг.

Отметим, что отставка на прошлой неделе прежнего советника по нацбезопасности Джона Болтона вызвала противоречивые мнения. Сам Дональд Трамп заявил, что лично попросил своего советника уйти в отставку из-за разногласий по ряду вопросов. Болтон же утверждает, что решение было принято им самим.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН выделил три причины, из-за которых Болтон мог оставить свой пост.

