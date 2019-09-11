Трамп назвал причины отставки Болтона
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему принял решение уволить Джона Болтона с поста помощника президента по национальной безопасности. Как пишет ТАСС, об этом глава Белого дома рассказал журналистам.
Так, по словам Трампа, Болтон совершил ряд крупных ошибок. В частности, американский лидер был не согласен с позициями Болтона в отношении КНДР и Венесуэлы.
Еще одной причиной послужило то, что Болтон не нашел общего языка в администрации с людьми, которых Трамп считает важными. Президент заявил, что на место Болтона сейчас претендуют 5 человек.
Ранее в СМИ появилась информация о трех возможных кандидатах.
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