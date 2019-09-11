Трамп назвал причины отставки Болтона

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему принял решение уволить Джона Болтона с поста помощника президента по национальной безопасности. Как пишет ТАСС, об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

Так, по словам Трампа, Болтон совершил ряд крупных ошибок. В частности, американский лидер был не согласен с позициями Болтона в отношении КНДР и Венесуэлы.