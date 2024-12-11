Трамп назвал приоритетом решение «проблемы Украины с Россией»

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что для него приоритетным на международной арене будет урегулирование ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Paris Match.

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«Приоритет – это решить проблему Украины с Россией», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира, напоминает 360.ru. Кроме того, американский политик пообещал, что попытается закончить украинский конфликт.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАРоссияУкраина

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