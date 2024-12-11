Трамп назвал приоритетом решение «проблемы Украины с Россией»
11 декабря 202411:47
Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что для него приоритетным на международной арене будет урегулирование ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Paris Match.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru