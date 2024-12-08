Трамп заявил, что закончит украинский конфликт «если сможет»
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытается закончить конфликт на Украине. При этом политик добавил, что после его инаугурации Киев начнет получать меньше помощи со стороны Вашингтона, сообщает NBC News.
Соответствующие заявления политик сделал после встречи во Франции с Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским. Представитель Трампа при этом указал, что Зеленский присоединился к Макрону и президенту США только в последние 10 минут встречи.
В интервью Meet the Press Трамп сказал, что он активно работает над завершением украинского конфликта — и закончит его, «если сможет». Политик добавил, что Украина, «возможно» должна рассчитывать на то, что не будет получать столько же военной помощи от США, когда он официально вступит в должность.
Также Трамп заявил, что не собирается брать на себя обязательство сохранить США в НАТО. Сохранить роль Соединённых Штатов в альянсе Трамп планирует «если они заплатят по счетам», имея ввиду другие страны-члены военного блока.
Ранее стало известно, что команда Трампа отказалась помогать Украине выходить на границы 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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