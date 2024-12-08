Трамп заявил, что закончит украинский конфликт «если сможет»

В интервью Meet the Press Трамп сказал, что он активно работает над завершением украинского конфликта — и закончит его, «если сможет». Политик добавил, что Украина, «возможно» должна рассчитывать на то, что не будет получать столько же военной помощи от США, когда он официально вступит в должность.

Также Трамп заявил, что не собирается брать на себя обязательство сохранить США в НАТО. Сохранить роль Соединённых Штатов в альянсе Трамп планирует «если они заплатят по счетам», имея ввиду другие страны-члены военного блока.



Ранее стало известно, что команда Трампа отказалась помогать Украине выходить на границы 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

